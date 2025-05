Julio Borges sobre la decisión de Henrique Capriles de participar en las elecciones de Venezuela: “es hacerle el juego completo a la dictadura de Maduro”

Con poca presencia de electores en los centros de votación, el régimen de Nicolás Maduro lleva a cabo este domingo comicios legislativos y de gobernadores, con la experiencia fresca de la cuestionada elección presidencial los llamados de la oposición a no acudir a las urnas y una nueva arremetida que se tradujo en el arresto de al menos 70 personas en los días previos.

Julio Borges, vicepresidente de estrategia, comunicación y relaciones internacionales del partido Primero Justicia, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de la postura de Henrique Capriles y otros opositores al régimen de Maduro de participar en estas elecciones legislativas.

“María Corina lo resumió hoy, cuando es sí es sí y cuando no es no, es decir, votar o no votar no es una regla de oro o un dogma, sino que la oportunidad política te debe decir cuando al votar o cuando al no votar le haces daño a Maduro buscando un cambio democrático en el país, cuando se tomó esa decisión en el 2015 fue absolutamente apropiado votar, ganamos con 75% la Asamblea y en el 2018 decidimos no votar porque era fraudulenta la elección y fue un golpe muy duro para Maduro. En este momento la decisión lógica era no votar para deslegitimar a Maduro”, comentó.

“Es falso cuando Capriles y otras personas hablan de votar, porque lo más incorrecto fue haber tomado la decisión unilateralmente tratando de fracturar a la alternativa democrática, eso sí es hacerle el juego completo a la dictadura de Maduro”, puntualizó.