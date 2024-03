El presidente colombiano Gustavo Petro propuso una Asamblea Constituyente: "el triunfo de 2022 se respeta"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este viernes una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución actual, la cual, según él, no ha podido ser aplicada en su gobierno.

Petro lo hizo durante un evento político organizado en el Monumento de la Resistencia en Cali, al sur del país.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, resaltó el jefe de Estado.

Su propuesta ha causado gran revuelo desde todas las orillas de la política nacional.

El mandatario colombiano aseguró que fue ingenuo en querer crear una coalición pluralista.

“Construí primero un gobierno plural, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar. Pero no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto. Se armó la coalición para frenar el gobierno del cambio, se les propuso un acuerdo nacional no solo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana, para que los que se han matado entre sí se hablaran”, indicó Petro.

Además, apuntó contra el Congreso por no aprobar sus reformas y señaló que “ya no es momento de un acuerdo nacional” como los propuso en el pasado.

“Han echado tres senadores del Pacto Histórico, me quedé sin cónsules en México, dijeron que la senadora María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva, quieren tumbar los decretos, pero dicen que no hay persecución. Quieren acabar con este momento histórico, borrarnos.”, sostuvo.

“El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ahora el presidente Petro amenaza que si no se aprueban las reformas habrá constituyente. Ni constituyente, ni destrucción”, dijo la senadora del partido opositor Centro Democrático, Paloma Valencia.

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, también opinó sobre la propuesta del mandatario colombiano.

“Por fin anunció lo que siempre se sospechaba, su deseo de convocar una Asamblea Constituyente! Si no hacen lo que yo, expresión del pueblo, quiero, entonces cambiamos la constitución. Es la confrontación abierta como cortina de humo para justificar la incapacidad de su gobierno para adelantar las reformas. Más polarización, más agresiones, más caos. Fatal. Era previsible, y lo que falta....”, dijo