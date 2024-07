Unión Europea insta a Venezuela a publicar resultados detallados de las presidenciales y muestra preocupación por violencia en las manifestaciones

En Europa siguen de cerca lo que está ocurre en Venezuela tras darse a conocer los resultados difundidos por el régimen madurista el pasado domingo.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

El jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, se ha referido nuevamente este miércoles a la necesidad de un proceso transparente y reclamó que se publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela, sin los cuales la reelección de Nicolás Maduro "no puede ser reconocida".

Además, manifestó la preocupación por el aumento de víctimas que han dejado las manifestaciones que se han producido en todo el país.

"No entendemos porque se necesitan varios días para la verificación de actas, deberían haberse entregado inmediatamente como en cualquier proceso electoral democrático, es importante que las manifestaciones y protestas en el país sean pacíficas y que las fuerzas de seguridad garanticen el pleno derecho de la protesta", señaló Borrell.

"Estamos siguiendo de cerca la situación y los estados miembros tomarán decisiones una vez que la comisión electoral responda a nuestra solicitud", añadió el parlamentario.

La UE solicita un "acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales", declaró Borrell ante la prensa durante una visita a Vietnam.

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", insistió Borrell.

Desde que se proclamó la victoria del presidente saliente Nicolás Maduro el lunes, la oposición ha denunciado un "fraude masivo" y exige un recuento transparente de los votos, reclamado con insistencia por la comunidad internacional.

Miles de simpatizantes de la oposición se manifestaron el martes para reivindicar la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien instó a no reprimir las protestas, que al menos dejaron 12 muertos y cientos de detenidos.