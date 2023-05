Chelsea Serrano busca revolucionar el mundo de la nutrición y la salud mental

Chelsea Serrano es la cofundadora de una compañía que apuesta por la tecnología para ofrecer apoyo emocional y terapia psicológica a niños y adolescentes, se llama Meliora Centrum. La formó en compañía de su socio Jorge Pérez.

Allí desarrollaron el Meliora TX, un programa de realidad virtual para tratar trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia o condiciones asociadas con la alimentación como la obesidad o la diabetes.

Sobre este proyecto, Chelsea Serrano habló en Líderes de NTN24 y contó que la idea de buscar soluciones a estos trastornos alimenticios nació porque ella sufrió de anorexia en su juventud y pasó mucho tiempo para poder superar este problema.

“Todo surgió por mi trastorno de anorexia cuando adolescente, viví una experiencia muy difícil y el no poder tener las herramientas para solucionar y superar este diagnóstico fue muy complicado para mí, además también está en alza los casos de personas con anorexia y bulimia”, comentó.

“Desde los 12 años comencé con el trastorno de la anorexia y no fue hasta más de los 21 años que comencé a educarme de forma eficiente sobre la nutrición, esto fue lo que me ayudó a poder superar este trastorno”, agregó la experta en salud.

Sobre su proyecto, Chelsea Serrano dijo: “Todo comenzó cuando me di cuenta que no estaba captando la atención de los jóvenes solo con el lápiz y el papel, comenzamos a desarrollar este producto de realidad virtual y para mi sorpresa fue algo que gusto, es mucho más dinámico, más interactivo, que hace que los jóvenes puedan trasladarse a lugares que no podríamos desde la clínica y ver que los jóvenes estén logrando mejorar sus patrones nutritivos y poder monitorear este progreso es maravilloso”.

Por último, señaló que el éxito de su programa lo ha llevado a salir de la clínica en la que ella es cofundadora y otros profesionales de la salud lo han usado para diferentes tratamientos: “ellos han quedado encantados, todo nació para tratar trastornos alimentarios, pero ya lo están usando para pacientes con diabetes y los resultados han sido muy beneficiosos”.