"La piel se me puso morada, sentía como piedras, quedé con la cola para adentro": Elizabeth Loaiza habla de su experiencia con los biopolímeros

Colombia prohibió el uso, aplicación y comercialización de biopolímeros utilizados en tratamientos estéticos y estableció penas de cárcel para quienes hagan uso de estas sustancias.

Este martes se dio a conocer que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la ley que prohíbe el uso de biopolímeros en el país y crea un registro nacional de centros de venta profesionales y clínicas dedicadas a dichos procedimientos estéticos.

La ley impulsa la creación de un registro nacional de centros de venta, profesionales y clínicas dedicadas a dichos procedimientos estéticos. Además, garantiza el tratamiento psicológico y físico para aquellas personas hayan resultado afectadas por procedimientos con este tipo de sustancias.

Elizabeth Loaiza, modelo colombiana, habló en La Mañana de NTN24 sobre su experiencia con los biopolímeros y la nueva ley que prohíbe el uso de la sustancia en Colombia.

“Yo tengo biopolímeros hace más de 10 años y hace tres años y medio comencé el proyecto de ley ‘Colombia sin biopolímeros’”, dijo la modelo.

Loaiza indicó que desde el 11 de marzo de 2022 comenzó a trabajar por las víctimas de los biopolímeros.

“Llegaron tantas víctimas que nos dimos cuenta que no era un problema regional sino de salud pública a nivel nacional. Por eso decidimos llevar este proceso como un proyecto de ley al Congreso de la República”, agregó.

Asimismo, afirmó que los biopolímeros generan enfermedades autoinmunes y degenerativas por lo que hay personas que si sufren varias complicaciones tras ser inyectadas con dicha sustancia.

“En mi caso no sufrí ninguna enfermedad sin embargo se me comenzó a poner la piel moradita como si tuviera piedras en la cola”, dijo la modelo.

“El biopolímero me mató la piel, me quemó la cola y tuve que acceder a una cirugía. Prácticamente me hicieron una amputación de cola, quedé con la cola para dentro con un hueco y sin forma, pero era la única manera de sacar ese veneno”, puntualizó.