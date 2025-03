“A él lo involucran con el Tren de Aragua por solo tener tatuajes”: Testimonio de la esposa de uno de los venezolanos deportados de EE. UU. a El Salvador

Yesenia Zavala, esposa de Orlando Testa, uno de los venezolanos deportado de Estados Unidos a El Salvador, conversó con La Tarde de NTN24 sobre lo que sabe hasta el momento de su pareja y aseguró que la última vez que hablaron fue el 15 de marzo y que él le dijo que sería deportado a Venezuela, lo que no sucedió.

“No hablo con él desde el 15 de este mes (marzo) que él me llama y me dice que lo van a deportar a Venezuela, pero no fue así, no sé dónde se encuentra y estoy desesperada”, comentó la mujer.

Además, contó que fue detenido cuando le iba a enviar un dinero y que lo vincularon con el grupo criminal Tren de Aragua por el hecho de tener tatuajes.

“El domingo enviaron aviones a El Salvador, pero no sé de él, él no tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Venezuela, quisiera saber que me ayudaran a encontrarlo”, contó.

“Pido que se haga justicia y que haya libertad para los inmigrantes que sean inocentes, así como mi pareja, que no tiene nada que ver con el Tren de Aragua”, enfatizó la invitada.