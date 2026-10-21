"A Miguel Uribe lo tenían que sacar del camino para que Cepeda pudiera ser presidente": María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del precandidato presidencial

María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, habló en NTN24 sobre el magnicidio de su esposo, el cual ocurrió cuando se perfilaba como un posible candidato a la Presidencia de Colombia. “El foco no debe estar en que los determinadores fueron la Segunda Marquetalia. Hay algo puntual en este nuevo documento y es que a Miguel Uribe Turbay lo tenían que sacar del camino para que Iván Cepeda pudiera ser presidente”, señaló.