NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miguel Uribe Turbay
Programa: La Mañana

"A Miguel Uribe lo tenían que sacar del camino para que Cepeda pudiera ser presidente": María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del precandidato presidencial

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, habló en NTN24 sobre el magnicidio de su esposo, el cual ocurrió cuando se perfilaba como un posible candidato a la Presidencia de Colombia. “El foco no debe estar en que los determinadores fueron la Segunda Marquetalia. Hay algo puntual en este nuevo documento y es que a Miguel Uribe Turbay lo tenían que sacar del camino para que Iván Cepeda pudiera ser presidente”, señaló.

También le puede interesar

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Narcoterrorismo

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Miguel Uribe Turbay, víctima de magnicidio. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Calarcá está organizando": revelan chats que llegaron a senadora el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay

NTN24 conoció la compulsa de copias por caso del 'pacto de Valledupar' - EFE y NTN24
Gustavo Petro

NTN24 conoció el documento con el que la Fiscalía compulsó copias para que investiguen a Gustavo Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel Uribe lo tenían que sacar del camino para que Cepeda pudiera ser presidente": María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del precandidato presidencial

Foto referencia | EFE
Protestas en Venezuela

Las exigencias (completas y claras) de las marchas convocadas por Vente Venezuela en el mundo

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Duro pronunciamiento: "Petro acusó toda la vida a Uribe de paramilitar, pero el 'paraco' terminó siendo él", dice el representante Jaime Arizabaleta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez publica impensable mensaje tras encuentro con presidente sudamericano que fue uno de sus más fuertes contradictores

Terremoto en Panamá - Foto: EFE
Terremoto

"El riesgo ha pasado": Estados Unidos descarta alerta de tsunami en la región tras terremoto en Panamá

Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Diosdado Cabello

Revelan vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN: se reunían para garantizar el tráfico de droga

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez publica impensable mensaje tras encuentro con presidente sudamericano que fue uno de sus más fuertes contradictores

Terremoto en Panamá - Foto: EFE
Terremoto

"El riesgo ha pasado": Estados Unidos descarta alerta de tsunami en la región tras terremoto en Panamá

Campo de béisbol de la MLB / Choque del pelotero venezolano Luis Arráez - Fotos: EFE / X
Venezuela

Los venezolanos Moreno y Arráez se disputan la corona de bateo de la MLB en un final de infarto en Estados Unidos

Karina, cantante - Fotos: Instagram
Cantante

La cantante venezolana Karina tuvo que someterse a una cirugía: "Ha sido muy difícil para mí"

Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Diosdado Cabello

Revelan vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero del ELN: se reunían para garantizar el tráfico de droga

Santiago Peña

"Ojalá puedan llegar a un consenso para hacer una elección": presidente sudamericano brinda apoyo para la transición en Venezuela

Roberto Samcam | Foto: EFE
Dictadura en Nicaragua

El asesinato de Roberto Samcam evidencia que salir de Nicaragua no significa escapar del régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023