La mayoría de las mesas electorales en España cerraron tras unas elecciones que marcaron una participación récord, según los primeros datos.

En la Península y Baleares los centros electorales cerraron a las 8 de la noche (hora local) y únicamente quedaron abiertas las mesas de votación en Canarias, que cerrarán una hora después.

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Una participación récord marcó este domingo las elecciones en España, en las que el socialista Pedro Sánchez se juega su futuro tras ocho años en el poder frente a una derecha favorita para ganar.

A las 18 horas en España, dos horas antes del cierre de urnas, más del 68% de los electores residentes en España había votado en estos comicios legislativos anticipados. Esto representa un récord de los últimos cuarenta años, según datos del Ministerio del Interior.

La elevada movilización refleja el interés que despiertan unos comicios marcados por una profunda polarización política.

"La noche del 29 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, al cierre de los colegios electorales en Canarias, comenzará a difundirse la información provisional de resultados. A partir de las 22.00 horas, en función del avance del escrutinio, se celebrará la rueda de resultados provisionales, en la que comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska", indicó el ministerio del Interior.

De acuerdo a sondeos de boca de urna, conocidos después del cierre de urnas, el Partido Popular y VOX alcanzarían la mayoría absoluta para formar gobierno.

Los reportes arrojan un crecimiento importante en VOX con hasta 15 escaños adicionales a los 33 que ostenta actualmente y el Partido Popular entre 131 y 136.

Cabe resaltar que para formar gobierno se necesita una mayoría absoluta de 176 escaños en un Congreso conformado por 350 diputados.