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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Manchester United

Manchester United oficializa a director técnico mundialista como su nuevo entrenador: dirigirá su último encuentro con su selección en la fecha FIFA

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
El timonel llega al equipo de Manchester tras los malos resultados de Michael Carrick.

El Manchester United anunció este viernes a su nuevo entrenador tras la salida de Michael Carrick, quien fue despedido tras los malos resultados en el arranque de la Premier League y la Champions League.

Se trata del entrenador argentino Mauricio Pochettino y quien fungía como entrenador de la selección de Estados Unidos.

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El entrenador gaucho admitió este viernes que entrenar al gigante inglés "es una de esas oportunidades que no ocurren muy a menudo" en la carrera de un técnico.

El timonel argentino dirigirá al combinado de las barras y las estrellas en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Haití.

En la conferencia de prensa oficial antes del partido de ida contra Haití, que se disputará el sábado en Miami, Pochettino se mostró muy emocionado en su despedida como seleccionador estadounidense, cargo que ocupó desde 2024.

"Quiero dar las gracias porque desde hace dos años me hicieron sentir muy feliz con este proyecto, formar parte de esta familia", dijo emocionado Pochettino.

El DT estuvo acompañado en la conferencia por la presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), Cindy Parlow, y por el director ejecutivo, JT Batson.

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El santafesino de 54 años, que dijo hablar "desde el corazón, sin ningún discurso preparado", llegó incluso a bromear en uno de los momentos en los que más se emocionó: "Normalmente se da la situación contraria. Te echan y lloras porque quieres quedarte".

Pochettino reconoció que dejar el combinado estadounidense para fichar por el United ha sido "una de las decisiones más difíciles" de su carrera, pero que no podía dejar escapar la oportunidad de entrenar a uno de los clubes más grandes del mundo.

"No quería volver por volver (a Europa), pero entrenar a un equipo como el United es una de esas oportunidades que no llegan a menudo en tu carrera", declaró.

Pochettino aseguró que la decisión de dirigir la eliminatoria de la Liga de Naciones e incorporarse a los Diablos Rojos a partir del miércoles fue "consensuada entre las tres partes".

El argentino quiere demostrar aún su "compromiso" con US Soccer y aseguró "estar enfocado en los próximos partidos, que son muy importantes para esta federación".

Preguntado por el legado que deja en la selección norteamericana, a la que llevó a octavos de final del último Mundial (derrota contra Bélgica), Pochettino destacó que deja una "buena base" de jugadores, más de 70, que mezcla juventud y experiencia.

El equipo "puede crecer mucho más y dar muchas alegrías a este país", agregó.

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