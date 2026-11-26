En entrevista con el locutor Luis Chataing, el cantante venezolano Servando Primera explicó que hay "dos tipos de chavistas".

Puntualmente, Chataing retomó unas pasadas declaraciones en las que el intérprete de 'Si yo fuera tú' mencionó que "era cool ser chavista"; ante esto, Primera hizo "énfasis".

"Depende de cómo lo veas, porque pienso que hay dos formas de ser chavista: están los que son por convicción y los que son por conveniencia", afirmó Servando.

"No estoy comparando, solo estoy hablando de las razones políticas; por ejemplo, hay quienes están a favor de Trump, siendo latinoamericanos", acotó.

"Hay quienes son chavistas por convicción, porque están de acuerdo con muchas ideas de Chávez; yo coincidía con muchas de las cosas que él decía", añadió.

Ante dichas declaraciones, muchos usuarios en redes sociales, entre ellas X (Twitter), cuestionaron al artista.

Al margen de la opinión de Servando Primera, es una realidad que el chavismo lleva 27 años en el poder en Venezuela, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999.

Tras la muerte de Chávez en 2013, hasta principios de enero del presente año (2026), Nicolás Maduro estuvo en el poder.

El 3 de enero (2026), Maduro fue capturado y extraído por fuerzas especiales de Estados Unidos, situación que desembocó en el "interinato" de Delcy Rodríguez.