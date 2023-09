¡A puño limpio!: Leocenis García y Pedro Carvajalino se encontraron y pelearon por viejas rencillas

El político venezolano Leocenis García y el presentador del canal del Estado, Pedro Carvajalino, protagonizaron una pelea en el lobby de un hotel de Valencia, capital de Carabobo, delante de todos los presentes.

La imagen se ha vuelto viral en redes y fue explicada según la versión del chavista Carvajalino, quien dijo que fue golpeado a traición por García, por lo que tuvo que defenderse.

Carvajalino dijo en un video colgado en sus redes que ya había tenido varios desencuentros con Leocenis, pero de manera virtual, refiriéndose a las acusaciones que le ha hecho durante su programa Zurda Konducta, que se transmite por VTV.

"Una vez denuncié que él me amenazó, me llamó de un número internacional y me amenazó porque yo dije que Sexto Visión es un medio creade por él y por Iván Simonovis para la extorsión", explicó Carvajalino.

Además, dijo que Leocenis García, quien ha estado preso y en huelga de hambre, supuestamente llama a las víctimas y las amenaza con "rayarlas" sacando algunas noticias, lo que ha sido divulgado por él desde el canal oficial del Estado.

Aunque la noticia en un principio refería que la pelea se produjo después de una reunión del gobernador Rafael Lacava, Carvajalino aseguró que estaba hospedado allí y el momento de encontrarse con Leocenis estaba hablando por teléfono y fue golpeado por lo que tuvo que “defenderse”.

"Me disponía a dormir, pero estaba hablando por teléfono y el señor Leocenis decidió pegarme a traición, el señor que dice que es generador de diálogo, de paz, que se dice amigo de Almagro", apuntó el polémico Carvajalino.