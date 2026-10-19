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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella publica imágenes de algunos de los 64 presuntos asesinos capturados desde el 7 de agosto en Bogotá

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Detenciones en Bogotá (X de Abelardo de la Espriella)
Detenciones en Bogotá (X de Abelardo de la Espriella)
Los presuntos homicidas salen esposados y, mediante arreglos digitales, con los rostros difuminados para que no se logren identificar.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó mediante sus redes sociales las imágenes de quienes serían asesinos que fueron capturados en Bogotá desde el pasado 7 de agosto cuando se juramentó.

“Gracias al trabajo de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 7 de agosto se logró la captura de 64 presuntos homicidas y la aprehensión de un adolescente”, publicó el mandatario junto al video.

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En las imágenes publicadas, cabe resaltar, los presuntos homicidas salen esposados y, mediante arreglos digitales, con los rostros difuminados para que no se logren identificar.


Los presuntos delincuentes, además, salen fuertemente custodiados por agentes de la policía.

De la Espriella en su mensaje también destacó que “entre los capturados hay sicarios, feminicidas y uno de los más buscados por homicidio, alias ‘El Gordo’”.

“¡La ofensiva contra el crimen no se detiene! Seguimos trabajando para proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia. ¡Firme por la Patria!”, resaltó el mandatario de los colombianos.

La reciente publicación se da en medio de una ola de fuertes golpes al crimen que se han dado en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su juramentación que tuvo lugar el pasado 7 de agosto.

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De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.

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