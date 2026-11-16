Rapado y con cara triste quedó alias ‘Mailo’, capturado que enfrentó al presidente, tras caer en manos de la justicia: Abelardo cumplió su advertencia

Alias ‘Mailo’ pasó de desafiar al presidente Abelardo de la Espriella a protagonizar una imagen muy distinta tras su ingreso a prisión. El señalado integrante de una estructura criminal que operaba en el centro de Bogotá apareció rapado, luego de que se cumpliera el procedimiento de reseña penitenciaria, que quedó registrado en un video publicado por el mandatario colombiano.

VEA TAMBIÉN “El Estado no va a retroceder”: La advertencia en los 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella o

Las imágenes difundidas por De la Espriella muestran el momento del ingreso del detenido al establecimiento carcelario, entre ellos, el registro de sus huellas dactilares y el corte de cabello. La publicación llamó la atención porque, durante su captura, el presidente le había advertido que perdería el estilo que llevaba.

"¡A esos cobardes que se atreven a insultar y desafiar a nuestra Fuerza Pública les caerá todo el peso de la ley! ¡Se les acabaron las burlas y la prepotencia!", escribió el jefe de Estado al compartir el material audiovisual.

Asimismo, agregó que alias ‘Mailo’, quien se creyó intocable, debía responder ante la justicia.

"Alias ‘Mailo’ se creyó intocable y pensó que podía desafiar a la autoridad sin consecuencias. Hoy la historia es muy distinta: deberá responder ante la justicia por sus actos", aseveró.

El enfrentamiento entre ambos se produjo el pasado 28 de octubre, durante la operación Kratos, una ofensiva contra estructuras criminales que se desarrolló en diferentes sectores de Bogotá. En medio del procedimiento, De la Espriella encaró a Mailo, quien intentó responderle mientras permanecía bajo custodia de las autoridades.

"Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia. ¿Vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre", le manifestó el mandatario, quien también le anticipó que le quitarían su característico corte: "Bien motiladito te vamos a dejar".

Sin embargo, detrás de las imágenes hay una investigación por hechos violentos que sacudieron el centro de la capital. Alias Mailo es señalado de integrar la estructura delincuencial conocida como Los Boyacos o V-For, dedicada al microtráfico y al sicariato en sectores como Santa Fe.

Uno de los hechos más graves que le atribuyen las autoridades ocurrió el 22 de enero de 2026, cuando fue lanzada una granada contra un establecimiento comercial del barrio Santa Fe. El ataque dejó una persona muerta y nueve heridas. Según las investigaciones, Mailo habría participado en el lanzamiento del artefacto explosivo desde una motocicleta.

La operación Kratos permitió la captura de 172 personas y la realización de 114 allanamientos en Bogotá. En el caso de esta estructura, las autoridades adelantaron 26 diligencias de registro y allanamiento en Bosa, Los Mártires y Chía, Cundinamarca, que terminaron con diez presuntos integrantes capturados y enviados a prisión.

Según las investigaciones, la organización utilizaba puestos de venta de tinto, vendedores ambulantes y establecimientos comerciales como fachadas para distribuir estupefacientes. Además, se le atribuyen al menos seis homicidios relacionados con disputas territoriales y ajustes de cuentas.