Abelardo de la Espriella reaccionó con contundencia tras renuncia del gerente del Fondo Milagro: "Aquí nadie tiene el puesto asegurado"

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, renunció en medio de la polémica por los millonarios contratos de sus funcionarios y luego de que el presidente Abelardo de la Espriella se lo ordenara.

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La renuncia fue confirmada por el presidente De la Espriella, quien señaló que, en su Gobierno, esto era lo correcto.

“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este Gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, aseveró.

Asimismo, el presidente indicó que, cuando se cometen errores, no se van a ocultar y que estos se corrigen de inmediato.

“Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, indicó.

Del mismo modo, De la Espriella indicó que, en su Gobierno, nadie tiene el puesto asegurado y que cada funcionario está en permanente evaluación.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, enfatizó.

El mandatario cerró su mensaje indicando que en las próximas horas anunciará quién asumirá el cargo.

“En las próximas horas anunciaré quién asumirá la dirección del Fondo Milagro”, agregó.

¿Cuál es la polémica por la nómina del Fondo Milagro?

Según un documento conocido a través de la respuesta a un derecho de petición, la nómina mensual de los 26 funcionarios que trabajan en el Fondo Milagro le cuesta al país alrededor de $765,6 millones de pesos.

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Los sueldos llegan a superar los 39 millones de pesos. Por ejemplo, el del gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe, es de $39.441.454 al mes, mientras que el sueldo de un ministro oscila en los $30 millones, es decir, que gana $8 millones más que un miembro del gabinete ministerial.

Su secretario privado gana $36.000.000, lo mismo que su director jurídico y de contratación.