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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Capturan a presuntos integrantes del ELN entre los que estaría alias ‘Compita’: así fue el operativo en el que los extrajeron de una vivienda

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo contra ELN (Foto_ Fuerzas Militares de Colombia)
Operativo contra ELN (Foto_ Fuerzas Militares de Colombia)
‘Compita’ ha sido señalado de participar en ataques con drones y explosivos en atentados contra la fuerza pública.

Tropas de la Quinta Brigada del Ejército y la Policía capturaron a tres presuntos integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del grupo criminal del ELN, según informan este lunes medios colombianos.

En imágenes difundidas por redes sociales se observa el momento en el que se llevó el que sería el operativo tras las capturas.

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El video muestra el momento en el que agentes de las autoridades colombianas llegan hasta una vivienda, en Pailitas en el departamento del Cesar, y extraen a uno de los capturados.

Las versiones iniciales de los medios precisan que entre los capturados estaría alias ‘Compita’, un hombre clave en la estructura criminal del ELN quien ha sido señalado de participar en ataques con drones y explosivos en atentados contra la fuerza pública.

Luego las Fuerzas Militares confirmaron en una publicación en X que ‘Compita’ fue capturado.

“Alias El Compita, presunto operador de drones del grupo armado organizado ELN, vinculado en los ataques contra instalaciones policiales en el sur del Cesar, fue capturado por nuestras tropas del Gaula”, indicó la cuenta en X de las Fuerzas Militares.

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Los lugares de acción del temido ‘Compita’ incluirían los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya.

Durante estos recientes operativos de las fuerzas armadas colombianas contra el ELN habrían sido incautadas, según los reportes de la prensa local, armas, explosivos y un dron.

El reciente operativo se da en medio de una ola de fuertes golpes al crimen que se han dado en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su juramentación que tuvo lugar el pasado 7 de agosto.

De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.

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