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Abelardo de la Espriella y la ofensiva contra “Los del Sur”: así golpean al crimen en Colombia

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades lograron desmantelar parte de la banda criminal 'Los del Sur' tras un operativo que dejó varias capturas clave y un importante arsenal incautado. Entre los detenidos a plena luz del día en una finca de Floridablanca se encuentra Carlos Julio Rodríguez, alias 'Pulito'. A sus 18 años, y con un historial que incluye su paso por el Tren de Aragua, este joven acumulaba una larga lista de delitos como homicidio y microtráfico, además de haber protagonizado una fuga en Bogotá.

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