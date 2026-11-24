Manifestaciones Programa: La Mañana Forcejeos entre policía y manifestantes: régimen venezolano reprime protesta en Caracas noviembre 24, 2026 Por: Redacción NTN24 Durante la movilización se registraron forcejeos con funcionarios policiales que dejaron algunos ciudadanos heridos. También le puede interesar Atentado Así está la situación en Villavicencio por atentado que dejó 23 heridos y 500 inmuebles dañados Villavicencio “Este atentado es una retaliación”: gobernadora del Meta tras el atentado en Villavicencio Haití Ofensiva en Haití no para: Fuerza de Supresión de Pandillas se tomó la aldea de Pandou en el norte del país Atentado terrorista Impactantes imágenes del atentado en Villavicencio que destruyó la Gobernación de Meta y sus alrededores Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella confirma quién es el responsable del atentado terrorista en Villavicencio Pandillas Así operan las 3 pandillas más poderosas de Haití que a las que Bukele caza: dominan hasta el 90% de la capital Compartir en: