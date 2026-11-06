Netflix confirmó una nueva serie de ‘Stranger Things’: ya tiene fecha de estreno

El universo de ‘Stranger Things’ continuará expandiéndose. Netflix sorprendió a los seguidores de la exitosa producción este 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de ‘Stranger Things’, con el anuncio de ‘Otros mundos: Una aventura de Stranger Things’, una nueva serie precuela que llegará a la plataforma en 2028.

La historia estará ambientada en 1955, en Marion, Nevada, varias décadas antes de los acontecimientos de la producción original y de ‘Stranger Things: The First Shadow’, la obra teatral que profundiza en el pasado de Henry Creel, personaje que posteriormente se convierte en Vecna.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la trama abordará acontecimientos anteriores a la transformación de Henry y su conexión con las fuerzas de otra dimensión. De acuerdo con los primeros detalles compartidos sobre el proyecto, la intención es ampliar la mitología de la franquicia y presentar una historia con nuevos personajes y misterios.

El proyecto estará a cargo de Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original, quienes trabajarán junto con Kate Trefry, guionista de ‘The First Shadow’. Además, el director Joe Wright estará encargado de dirigir los primeros tres episodios.

El anuncio estuvo acompañado de un primer teaser tráiler que permitió conocer parte de la atmósfera de esta nueva producción. En el adelanto aparecen una bicicleta abandonada, una radio y una extraña perturbación en el cielo, elementos que anticipan los acontecimientos misteriosos que tendrán lugar en Marion.

Por ahora, Netflix no ha confirmado quiénes integrarán el elenco ni ha revelado mayores detalles sobre el desarrollo de la historia. Sin embargo, la producción representa una nueva apuesta por ampliar el universo de una franquicia que también cuenta con una obra teatral y una serie animada.

Mientras llegan más novedades sobre ‘Otros mundos: Una aventura de Stranger Things’, las cinco temporadas de la serie original continúan disponibles en Netflix.