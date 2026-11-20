La Selección Colombia Sub-17 tendrá este sábado el ansiado debut en el Mundial Sub-17 que se disputa en Doha, Catar.

La Tricolor debutará ante Japón este sábado y apunta a ser una de las favoritas del torneo tras coronarse campeona del Sudamericano Sub-17 con una goleada en la gran final ante Argentina.

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Colombia debutará ante Japón este sábado a las 7:30 de la mañana (hora local) en Doha.

El partido de la tricolor podrá ser seguido en el Canal RCN, así como en la aplicación y el canal de YouTube.

El encuentro será el primero de la fase de grupos, en el que también integran las selecciones de Honduras y Serbia.

Colombia llega como una de las selecciones favoritas tras coronarse campeona del Sudamericano de la categoría meses atrás, en el que goleo a Argentina por 4 a 0 en una gran final.

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La cita orbital arrancó este jueves con el debut de selecciones de Argentina y Uruguay. La Albiceleste cayó por 2 a 0 ante Australia, mientras los charrúas derrotaron por 3 a 2 a Arabia Saudita.

El Canal RCN transmitirá los encuentros de la Tricolor en la cita orbital que genera ilusión entre los aficionados.