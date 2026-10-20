Abelardo de la Espriella ordena trasladar a 91 presos a cárceles de mayor seguridad por seguir delinquiendo desde prisión

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios, en una operación que ejecuta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para reforzar los controles en internos señalados de seguir actividades delictivas desde prisión.

Según la información que publicó El Espectador, los traslados se distribuyeron de la siguiente manera: 46 reclusos salieron de Sincelejo, Sucre; 41 de Montería, Córdoba; dos de Cartagena, Bolívar, y dos de Barranquilla, Atlántico. Fuentes del Inpec señalaron al medio que fueron enviados a cárceles con pabellones de nivel uno de seguridad.

“¡Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!”, escribió De la Espriella en la red social X al expresar la decisión.

El mandatario de igual forma informó sobre un procedimiento en Girón, Santander, donde funcionarios del Inpec, en coordinación con el Gaula de la Policía, incautaron una tarjeta SIM, una batería, un cable de datos y 5,58 gramos de una sustancia vegetal.

La medida se suma a otras instrucciones impartidas por el presidente para trasladar a internos que se ven como objetivos de alto valor. El 19 de octubre, en un consejo de seguridad en Arauca, ordenó movilizar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc recluidos en esa región a cárceles de máxima seguridad en otras zonas del país.

De la Espriella aseguró que la decisión contempla impedir que los grupos criminales mantengan operaciones desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la información que se publicó no detalla la identidad de los 91 trasladados ni los establecimientos específicos a los que fueron enviados.