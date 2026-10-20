NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordena trasladar a 91 presos a cárceles de mayor seguridad por seguir delinquiendo desde prisión

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Los reclusos fueron movilizados desde cuatro ciudades del país. La medida se anuncia tras operativos penitenciarios en los que se incautaron elementos de comunicación y una sustancia vegetal.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios, en una operación que ejecuta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para reforzar los controles en internos señalados de seguir actividades delictivas desde prisión.

Según la información que publicó El Espectador, los traslados se distribuyeron de la siguiente manera: 46 reclusos salieron de Sincelejo, Sucre; 41 de Montería, Córdoba; dos de Cartagena, Bolívar, y dos de Barranquilla, Atlántico. Fuentes del Inpec señalaron al medio que fueron enviados a cárceles con pabellones de nivel uno de seguridad.

“¡Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!”, escribió De la Espriella en la red social X al expresar la decisión.

El mandatario de igual forma informó sobre un procedimiento en Girón, Santander, donde funcionarios del Inpec, en coordinación con el Gaula de la Policía, incautaron una tarjeta SIM, una batería, un cable de datos y 5,58 gramos de una sustancia vegetal.

La medida se suma a otras instrucciones impartidas por el presidente para trasladar a internos que se ven como objetivos de alto valor. El 19 de octubre, en un consejo de seguridad en Arauca, ordenó movilizar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc recluidos en esa región a cárceles de máxima seguridad en otras zonas del país.

De la Espriella aseguró que la decisión contempla impedir que los grupos criminales mantengan operaciones desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la información que se publicó no detalla la identidad de los 91 trasladados ni los establecimientos específicos a los que fueron enviados.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Internacional

Presos

INPEC

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Actualidad

Ver más
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Salvatore Mancuso

"Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona": Gustavo Petro tras declaración de Salvatore Mancuso

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

“En última instancia, el gobierno Trump quiere la democracia”: María Corina Machado sobre Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Mario Díaz-Balart y Donald Trump | Fotos: EFE
Régimen cubano

Las sanciones no bastan: ¿Trump tendrá que sacar los dientes y hacer una intervención militar en Cuba?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Miguel, cantante - Foto: EFE
Luis Miguel

La cena privada de Luis Miguel que llamó la atención en Nueva York

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Salvatore Mancuso

"Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona": Gustavo Petro tras declaración de Salvatore Mancuso

Lionel Messi - Foto EFE
Lionel Andrés Messi

“Gracias Argentina”: Messi agradece a su país tras despedirse de la selección y cierra una etapa histórica

Foto de referencia: Canva
Justicia

Insólito caso en EE. UU.: liberan a hombre que estuvo décadas preso en el corredor de la muerte en posible caso de falsa acusación

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

“En última instancia, el gobierno Trump quiere la democracia”: María Corina Machado sobre Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Mario Díaz-Balart y Donald Trump | Fotos: EFE
Régimen cubano

Las sanciones no bastan: ¿Trump tendrá que sacar los dientes y hacer una intervención militar en Cuba?

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro del fútbol: "No tengo ya una edad para pensar en el futuro"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023