El ingeniero japonés Ken Kutaragi, figura clave en la creación de la primera PlayStation en 1994 y expresidente de Sony Computer Entertainment, advirtió que las consolas de videojuegos tradicionales podrían dejar de ser necesarias en el futuro debido al encarecimiento del hardware y al avance de la inteligencia artificial, según declaraciones concedidas a The Game Business.

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“Quizá llegue un momento en que no necesitemos consolas en absoluto. Es un peligro real”, declaró Kutaragi en la entrevista, pronunciamiento que llega en una etapa decisiva en la que fabricantes como Sony, Microsoft y Nintendo afrontan retos económicos y tecnológicos inéditos para sostener la competitividad de sus equipos en el mercado.

De acuerdo con el análisis del exdirectivo de Sony, uno de los factores centrales que amenaza la viabilidad de las consolas tradicionales es el costo creciente de los componentes electrónicos, pues procesadores, tarjetas gráficas y memorias de alto rendimiento se han encarecido ante una competencia inesperada: la industria de la inteligencia artificial.

Las tarjetas gráficas, indispensables tanto para ejecutar videojuegos de última generación como para entrenar modelos de IA, ilustran esa presión: empresas tecnológicas construyen centros de datos masivos que demandan esos mismos componentes, lo que presiona su disponibilidad y eleva sus precios, y dificulta fabricar nuevas generaciones de PlayStation, Xbox y computadoras gaming a costos razonables.

Kutaragi también cuestiona que las consolas modernas se asemejen cada vez más a computadoras convencionales, dado que, aunque esa arquitectura facilita el desarrollo multiplataforma de videojuegos, exige componentes más complejos y costosos, con lo que se reduce la ventaja económica que antes ofrecían estos dispositivos especializados.

El peso de estas afirmaciones radica en la trayectoria de quien las formula: Kutaragi resultó determinante para que Sony ingresara al mercado de videojuegos en 1994 con la primera PlayStation, en competencia directa contra fabricantes consolidados como Nintendo y Sega, antes de asumir la presidencia de Sony Computer Entertainment y participar en el desarrollo de nuevas generaciones de la consola.

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Por ahora, PlayStation y Xbox mantienen su apuesta por sus dispositivos físicos, aunque la reflexión de Kutaragi apunta hacia una transformación estructural: un escenario en el que los videojuegos podrían independizarse por completo del hardware doméstico tradicional.