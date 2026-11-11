Fuga de gas provoca explosión en edificio de Baruta: una persona resultó herida

Una fuga de gas provocó una deflagración durante la mañana del pasado miércoles en un edificio de Lomas de Las Mercedes, en Caracas.

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En el incidente, una persona resultó herida y dos apartamentos sufrieron daños tras la explosión.

Según reportes, la situación fue provocada por el deterioro de una tubería de gas directo.

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El estallido ocurrió después de las 6:30 de la mañana en el conjunto residencial Caspan, ubicado en la calle La Peña.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Pablo Antonio Palacios, "la deflagración tuvo su origen en una falla de la instalación de gas".

Comisiones de los Bomberos de Caracas y funcionarios de Protección Civil Baruta se desplazaron hasta el inmueble para atender la emergencia.

A su llegada atendieron a la persona lesionada. Posteriormente, el residente fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir tratamiento especializado.

Por otra parte, vecinos y equipos de emergencia adelantan labores de búsqueda en los alrededores del edificio para encontrar a una mascota que desapareció luego de la explosión.