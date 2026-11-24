El presidente Abelardo de la Espriella llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la Base Naval de Bocagrande, por la toma de rehenes en el almacén Éxito Contadora, en Cartagena.

Luego de participar en la coordinación con las autoridades, el mandatario se trasladó al área de la emergencia bajo un amplio dispositivo de seguridad, según confirman varios medios locales.

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De la Espriella arribó acompañado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, además de integrantes de la cúpula militar y policial.

Cabe resaltar que el PMU fue instalado para definir la respuesta institucional ante la retención de personas en el establecimiento comercial, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Allí se concentraron representantes de la Fuerza Pública, autoridades locales y mandos de seguridad que evalúan las acciones para liberar a quienes continúan dentro del almacén.

La Base Naval de Cartagena, situada en el barrio Bocagrande, fue escogida como punto de coordinación de la emergencia. Desde ese lugar, el presidente revisó la situación con el ministro de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

"Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, junto al ministro de Defensa, @generaljmora, lideran y supervisan la atención de la situación de rehenes en Cartagena, con todas las capacidades de la Fuerza Pública y las autoridades desplegadas y articuladas para responder de manera inmediata", indicó el Ministerio de Defensa por medio de X.

La Armada Nacional confirmó, cerca de las 3:30 p. m., la instalación del Puesto de Mando Unificado, con la participación del alcalde Dumek Turbay. La institución señaló que el objetivo era articular las medidas de seguridad y mantener un seguimiento permanente de lo que ocurría en el establecimiento.

Por su parte, el alcalde había pedido prudencia a la ciudadanía, los medios de comunicación y los portales informativos. Turbay solicitó no divulgar información que pudiera causar “pánico” mientras se desarrollaban las labores de rescate y la atención a las personas afectadas.

Del mismo modo, la Policía Nacional informó a las 7:45 p. m. que diez personas habían sido liberadas en medio de la toma de rehenes y que recibieron atención por parte de la institución.

"Las diez personas que han sido liberadas en medio del secuestro que se registra en un almacén de cadena de la ciudad fueron atendidas oportunamente por la Policía Nacional", señaló la institución.

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En un comunicado, la entidad indicó que todas sus capacidades humanas, tecnológicas y especializadas estaban desplegadas para proteger a quienes continuaban dentro del establecimiento.

De acuerdo con la información conocida durante la noche, 20 personas permanecían secuestradas mientras las unidades especiales se preparaban para ingresar al establecimiento.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella al Éxito Contadora, la operación entró en una nueva fase bajo la supervisión directa del presidente, los mandos militares, la Policía y las autoridades distritales.