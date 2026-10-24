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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Terremoto

Alerta en el Pacífico tras reporte de dos terremotos de 6,9 y 6,3 en Vanuatu: suspendieron alerta de tsunami, pero advierten nuevas réplicas

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Vanuatu - Foto Canva
Vanuatu - Foto Canva
Antes de que se levantara la alerta, se había emitido un aviso para que las personas de las zonas costeras se desplazaran a zonas más elevadas.

La alerta de tsunami emitida tras el terremoto de magnitud 6,9 registrado este sábado frente a las costas de Vanuatu ha sido suspendida, según informó el organismo encargado de la vigilancia de estos fenómenos en el Pacífico.

La magnitud del sismo se ajustó a 6,9 a partir de una estimación preliminar de 7,2, según señaló el Centro de Alerta de Tsunamis, con sede en Hawái, mientras que expertos advierten nuevas réplicas.

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El epicentro del movimiento telúrico se localizó a unos 200 kilómetros al noroeste de Port-Olry, en la isla de Espíritu Santo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que también informó de un segundo sismo de magnitud 6,3 en las proximidades.

Antes de que se levantara la alerta, el Departamento de Riesgos Geológicos de Vanuatu había emitido un aviso para que las personas de las zonas costeras se desplazaran a zonas más elevadas.

Alatoi Ishmael Kalsakau, exprimer ministro de Vanuatu, informó en Facebook de la presencia de réplicas continuas, de las que aseguró sentir al menos cinco.

El antiguo funcionario instó a los residentes de Vanuatu, un país soberano insular ubicado en Oceanía, localizado en el océano Pacífico Sur, a "mantenerse a salvo" y a consultar regularmente las aplicaciones oficiales.

Los terremotos son frecuentes en Vanuatu, un archipiélago de baja altitud situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y atraviesa la cuenca del océano Pacífico.

La alerta global, entretanto, permanece activa ante una alta actividad sísmica reportada en los últimos meses con devastadores terremotos y fuertes movimientos telúricos en varios países.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, solo entre el 7 y el 14 de agosto se registraron 98 sismos de magnitud 4,5 o superior en distintos puntos del planeta.

El registro incluye el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y, como el más fuerte del periodo, el de magnitud 7,7 ocurrido el 14 de agosto frente a la Isla de Flores, en Indonesia.

La propia oficina precisa que esta actividad sísmica es constante a escala global y que la concentración de varios eventos en una misma semana no permite predecir que otro terremoto de gran magnitud esté próximo.

El recorrido comenzó el 24 de junio en Venezuela, con dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5, luego, el 17 de julio, México registró un sismo de 7,4 y un día después, el 18 de julio, en Perú, hubo otro de 5,1.

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El 28 de julio, Japón fue sacudido por un sismo de 6,8 y ya en agosto, el 10, Colombia registró el devastador terremoto de 7,4.

El 15 de agosto, la tierra volvió a temblar con fuerza en Indonesia, con un sismo de 7,7. Ese mismo día hubo movimientos de menor magnitud en España (5,2) y Guatemala (4,4).

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