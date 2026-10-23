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Viernes, 23 de octubre de 2026
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doblete sísmico

Continúan los hallazgos en La Guaira a cuatro meses de los terremotos: encuentran el cuerpo de un piloto entre los escombros de Residencias Caribe

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Conjunto Residencias Caribe tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela / Piloto comercial Gustavo Riascos - Fotos: X
Conjunto Residencias Caribe tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela / Piloto comercial Gustavo Riascos - Fotos: X
Al momento del colapso, la víctima se encontraba en el segundo piso de la Torre B del comentado conjunto residencial.

Los restos del piloto comercial Gustavo Riascos, de 51 años, fueron recuperados durante la madrugada de este viernes 23 de octubre entre los escombros del conjunto Residencias Caribe, ubicado en Caraballeda, La Guaira (Venezuela).

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El hallazgo se produjo a un día de cumplirse cuatro meses del doble terremoto que sacudió la región.

Al momento del colapso, Riascos se encontraba en el segundo piso de la Torre B del comentado complejo residencial.

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La recuperación fue posible tras varias semanas de labores realizadas por tres agrupaciones de rescate voluntarias.

Durante las últimas dos semanas, los equipos de búsqueda han logrado recuperar 11 cuerpos en Residencias Caribe.

Pese a estos hallazgos, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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