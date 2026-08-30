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Domingo, 30 de agosto de 2026
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volcán Puracé

Servicio Geológico Colombiano alerta sobre el incremento de la actividad sísmica cerca al volcán Puracé: más de 50 movimientos telúricos en cuatro horas

agosto 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
La actividad sísmica se concentró principalmente a 11 kilómetros al nororiente del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un incremento significativo en la actividad sísmica asociada al volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, con 58 eventos volcanotectónicos registrados entre las 4:20 p.m. y las 8:00 p.m. del 29 de agosto de 2026, según informó la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

La actividad sísmica se concentró principalmente a 11 kilómetros al nororiente del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros. El evento más destacado ocurrió a las 6:18 p.m., alcanzando una magnitud de 4,1, localizado a 9,4 kilómetros de profundidad en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán Puracé.

Otros eventos relevantes registraron magnitudes de 3,9, 3,1 y 2,8, siendo reportados como sentidos por habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y Popayán. Estos sismos corresponden al tipo volcanotectónico (VT), asociados al fracturamiento de roca en el área de influencia de la cadena volcánica Los Coconucos.

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Según el boletín extraordinario emitido por el SGC, "hasta ahora, se han presentado 58 eventos VT, localizados principalmente a 11 km al nororiente del volcán, a una profundidad de 9 km". La entidad especificó que "por el momento, no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico".

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en nivel Naranja, que indica "volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados". Esta clasificación representa el segundo nivel más alto en el sistema de alertas volcánicas de Colombia.

Desde el SGC recomendaron a la población "seguir atentamente los boletines diarios y extraordinarios que se puedan publicar, y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)".

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad volcánica en la cadena Los Coconucos y ha prometido informar oportunamente cualquier cambio en los parámetros observados. La entidad científica continúa vigilando la evolución de este episodio sísmico para determinar si representa una modificación significativa en el comportamiento del volcán.

Las autoridades locales del departamento del Cauca permanecen atentas a las recomendaciones técnicas del SGC para tomar las medidas preventivas necesarias en caso de que la situación requiera acciones adicionales de protección para las comunidades cercanas al volcán.

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