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SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship en el histórico Vuelo 15: una doble recuperación sin precedentes

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship-Foto Tomada de X de @SpaceX
SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship-Foto Tomada de X de @SpaceX
La empresa aeroespacial intentará por primera vez capturar ambas piezas del sistema de lanzamiento reutilizable mediante su torre de control en Starbase, tras las misiones previas.

La compañía norteamericana de transporte espacial SpaceX programó para el próximo viernes 13 de noviembre una prueba sin precedentes en la historia, con el propósito de recuperar mediante su torre de lanzamiento tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship en el transcurso de una misma misión, catalogada como el Vuelo 15.

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El operativo, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y con una ventana operativa de 75 minutos fijada a partir de las 4:45 de la tarde hora local en Texas, representará el primer intento de la empresa para devolver ambas piezas a la base terrestre, con el fin de consolidar el diseño de un sistema de transporte completamente reutilizable.

La maniobra de recuperación se fundamenta en el uso de dos grandes brazos mecánicos de la torre, conocidos popularmente como “palillos chinos”, diseñados para sujetar los componentes en el aire durante su retorno a tierra en las instalaciones de Starbase, ubicadas en el sur de Texas, según detallan los reportes técnicos de la misión.

El cronograma operativo prevé que el propulsor, identificado como el Booster 22 de la versión tres, realice su reingreso de manera anticipada para ser atrapado aproximadamente 6:35 minutos después del despegue, con lo cual marcará el estreno de esta técnica en la variante más moderna del cohete.

Por su parte, la nave espacial continuará su trayectoria hacia la órbita terrestre a 275 kilómetros de altitud, donde está previsto el despliegue de 26 satélites Starlink V3 y la ejecución de unas 14 órbitas alrededor del planeta a lo largo de un vuelo superior a las 22 horas.

El reingreso de la nave revestirá una mayor complejidad técnica debido a las extremas condiciones de velocidad y calor que debe soportar al retornar desde grandes distancias, de modo que su regreso final quedará condicionado a una revisión exhaustiva de sus sistemas durante las horas en órbita y al visto bueno de las autoridades de control.


Antes de completar su retorno, la nave ejecutará una secuencia automatizada de maniobras: un giro en el aire para quedar en posición vertical, el encendido sucesivo de tres motores, luego de dos y finalmente de uno, hasta quedar casi inmóvil entre los brazos de la torre para apagar el último propulsor al percibir el contacto.

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SpaceX advirtió que el cronograma operativo posee un carácter dinámico y se encuentra sujeto a modificaciones, mientras que la transmisión oficial en vivo comenzará unos 30 minutos antes del despegue para prolongarse hasta la captura definitiva de la nave.

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