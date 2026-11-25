La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) desplegó aeronaves especializadas y tecnología satelital en Middletown, Iowa, como parte de una operación gubernamental coordinada en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa, según anunció la agencia a través de sus redes sociales.

"Como parte de un esfuerzo coordinado de todo el gobierno, la NASA ha movilizado rápidamente aeronaves de investigación especializadas, capacidades de observación espacial y personal científico para apoyar los esfuerzos en curso en la Iowa Army Ammunition Plant en Middletown, Iowa", informó la NASA en su cuenta oficial.

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La agencia espacial desplegó tres aeronaves desde sus instalaciones en Virginia: un P-3 Orion y un Gulfstream III desde el Langley Research Center, además de un B200 contratado por NASA Ames. Estos aviones están equipados con instrumentos científicos avanzados diseñados para recolectar datos ambientales y atmosféricos de precisión.

Y es que, según se ha conocido, el Ejército de Estados Unidos llevará a cabo un operativo para eliminar casi cinco toneladas de explosivos inestables que se encuentran almacenados desde hace varios años.

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Complementando las operaciones aéreas, la NASA utiliza observaciones del instrumento espacial TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), que monitorea emisiones troposféricas y contaminación desde el espacio. Esta combinación de recursos terrestres y espaciales permite obtener información detallada sobre las condiciones ambientales en la zona.

"NASA está lista para poner sus capacidades únicas y experiencia científica de clase mundial al servicio cuando sea llamada en servicio de la nación y el pueblo estadounidense", declaró la agencia en su comunicado oficial.

Así las cosas, el Ejército norteamericano llevará a cabo un detonación contralada dado que el compuesto se volvió muy inestable y no podrá ser trasladado a otro sitio. Además, con esta operación se busca evitar explosiones accidentales.

La movilización forma parte de una respuesta federal más amplia que involucra a múltiples agencias gubernamentales. La NASA enfatizó que trabaja junto a sus socios del gobierno federal, utilizando sus instrumentos científicos avanzados y experiencia para recopilar datos que informarán las decisiones de las autoridades.

El P-3 Orion es una aeronave de investigación atmosférica que ha participado en numerosas misiones científicas relacionadas con el monitoreo ambiental, mientras que el Gulfstream III se utiliza frecuentemente para estudios de la atmósfera superior y pruebas de nuevas tecnologías de observación.

Cabe recordar que la Iowa Army Ammunition Plant es una instalación militar operada por el Ejército de Estados Unidos dedicada a la producción y almacenamiento de municiones.

La agencia espacial no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza exacta del incidente o situación que motivó el despliegue, limitándose a mencionar "los esfuerzos en curso" en la instalación militar.