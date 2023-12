¿Qué busca el régimen de Nicolás Maduro con el referéndum sobre el Esequibo en Venezuela?

Este viernes, el máximo tribunal de Naciones Unidas se pronunció sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ordenó a Venezuela "abstenerse" de acciones que amenacen statu quo con Guyana.

Venezuela pretende reforzar sus reclamos sobre el Esequibo, una zona de 160 mil kilómetros cuadrados rica en petróleo y recursos naturales administrada por Guyana, a través de una consulta popular este domingo para rechazar una sentencia judicial de 1899 que fija la frontera con Guyana.

Ese país pidió al tribunal que ordene al régimen de Nicolás Maduro detener el referéndum "en su forma actual" y abstenerse de cualquier acción destinada a tomar el control del territorio en reclamación.

La disputa de Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo data desde 1841, más de un siglo, pero hallazgos de yacimientos petroleros en la zona han hecho que las tensiones entre Caracas y Georgetown aumenten.

Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado, mientras que Guyana, quien la controla y administra, tiene allí seis de sus diez regiones administrativas.

Luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia este viernes en la que ha pedido tanto a Guyana como a Venezuela abstenerse de acciones que compliquen la disputa por el territorio ese Esequibo, analistas creen que puede ser contraproducente el referéndum del próximo 3 de diciembre, les preocupa que pueda quedar a la interpretación del régimen venezolano respuestas de las preguntas, lo que podría grabar el conflicto en vez de buscar una defensa sólida de cara a la Corte.

Los analistas que estuvieron en La Tarde de NTN24 hablando acerca de este tema son: Eduardo Battistini, director de Ruta Araguaney; Zair Mundaray, abogado penalista y criminalista; y el analista político Alejandro Hernández.

“Esta consulta es absolutamente inocua desde lo jurídico, Venezuela tiene las pruebas y los fundamentos para ir antes de abril y presentar fundada y razonadamente un caso que le permita ganar un territorio que siempre ha sido venezolano”, señaló Zair Mundaray.

“Esta campaña del referéndum lo que reafirma es que la revolución bolivariana es la revolución de la amnesia, por 24 años han tenido una actitud de desdén, de no interesarse, y ahora lo usan como herramienta política y eso le ha costado mucho dinero a los venezolanos. Se han gastado dinero con conciertos para defender el Esequibo y ese territorio no se defiende con música, sino con un gobierno serio que haga lo que tiene que hacer para que Venezuela no lo pierda”, apuntó Eduardo Battistini.

Y, por último, el analista Alejandro Hernández aseveró: “Esto (el referéndum) nace con la intención de desviar el efecto que tuvieron las elecciones primarias del pasado 22 de octubre. Independiente de lo que vaya a pasar, el efecto de las primarias es algo que no se puede deshacer”.