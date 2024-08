Anonymous tumba sitios web del régimen de Maduro: "No necesitas hackers para mostrarte lo que el pueblo presenció"

El grupo descentralizado de hackers y activistas digitales conocido como Anonymous manifestó su rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, que sin detalles del escrutinio dieron como ganador a Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en X, Anonymous se atribuyó la caída de portales web oficiales del régimen de Maduro, principalmente la página de la Presidencia.

El grupo además cargó contra aquellos países que no se pronunciaron a favor de los venezolanos que exigen se les respete el voto.

"Chile, Costa Rica y Perú rechazan la pretensión de victoria de Maduro. Se esperaba que más países también lo rechazaran. Hubo una campaña de fraude electoral en Venezuela por parte de Maduro, no necesitas hackers para mostrarte lo que el pueblo presenció hoy", se lee en la publicación de Anonymous.

"Dictador de izquierda o dictador de derecha, no existe un buen dictador. Defender a los tiranos es defender a los tiranos sobre los sueños y, a menudo, los cadáveres de las personas sobre las que construyen su riqueza y poder. Estos no son líderes ni gobiernos, sólo criminales empoderados. Si defiendes la tiranía, no importa con cuántas banderas o ideologías te envuelvas, también eres un tirano", continuó.