Así avanza la megacárcel de San Cristóbal, Antioquia, que se entregará en 2027

La administración municipal de Medellín anunció este lunes que las obras de construcción de la primera megacárcel del país concluirán formalmente en mayo de 2027, con la consolidación de un centro de reclusión diseñado para albergar a 1.339 internos y establecer un referente en materia de seguridad penitenciaria en Colombia.

El complejo carcelario, situado en el corregimiento de San Cristóbal y estructurado bajo un modelo pionero de Asociación Público-Privada con una concesión a 15 años, superó el 57 % de ejecución física tras una inversión superior a los 675.000 millones de pesos.

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Durante una visita de supervisión técnica, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que el establecimiento penitenciario contará con seis pabellones dotados de tecnología avanzada, y que incluye inhibidores de señal celular, centro de control permanente y sistemas especializados de vigilancia para garantizar el aislamiento efectivo de los infractores de la ley.

“Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez al subrayar el impacto operativo de la infraestructura sobre el sistema de detención temporal.

La puesta en marcha de esta megacárcel permitirá descongestionar de forma sustancial los calabozos de las estaciones de Policía en el área metropolitana, con la reintegración de un importante número de uniformados a las labores de patrullaje y prevención ciudadana en las calles de la capital antioqueña.

Esta iniciativa se alinea con la directriz nacional impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en favor del fortalecimiento de la infraestructura carcelaria de máxima seguridad en todo el territorio nacional.

La consolidación de este modelo de reclusión bajo estrictos parámetros tecnológicos fortalece la capacidad punitiva del Estado frente a la delincuencia organizada, con la marca de un antes y un después en la estrategia de seguridad nacional.