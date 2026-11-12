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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Paul McCartney

Paul McCartney y Ringo Starr volverán a compartir escenario: así será el esperado reencuentro de los exintegrantes de The Beatles

noviembre 12, 2026
Por: David Lozano
Paul McCartney y Ringo Starr - AFP
Paul McCartney y Ringo Starr - AFP
Los dos exintegrantes de The Beatles participarán en la décima edición de VetsAid, el festival organizado por Joe Walsh, que reunirá a importantes figuras de la música en Las Vegas en enero de 2027.

Los caminos de Paul McCartney y Ringo Starr volverán a cruzarse sobre un escenario después de poco más de dos años de su última presentación juntos. Los dos integrantes de The Beatles fueron confirmados para la décima edición de VetsAid, el festival benéfico creado por Joe Walsh, guitarrista de Eagles, que tendrá lugar el próximo 29 de enero de 2027 en Las Vegas, Estados Unidos.

La participación de ambos músicos será uno de los momentos más esperados del evento, especialmente porque Walsh anunció que compartirá escenario con ellos en un segmento denominado 'super-set', al que también se sumarán otros invitados sorpresa cuyos nombres todavía no han sido revelados. La programación contará, además, con presentaciones completas de The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius.

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El anuncio se conoció el 9 de noviembre y confirmó que el espectáculo se realizará en el MGM Grand Garden Arena. Se trata de una nueva oportunidad para ver juntos a los dos músicos que hicieron parte de la icónica agrupación británica, cuya separación se produjo en 1970, después de una década que marcó la historia de la música.

La última vez que McCartney y Starr tocaron juntos frente al público fue el 19 de diciembre de 2024, durante el concierto que cerró la gira Got Back de McCartney en el O2 Arena de Londres. Aquella noche, Ringo apareció como invitado especial y se sentó detrás de la batería para interpretar 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' y 'Helter Skelter'. La presentación terminó con un abrazo entre ambos artistas, que emocionó a los asistentes.

Su vínculo musical también tuvo un capítulo especial en 2026. Starr participó en 'Home to Us', una canción incluida en The Boys of Dungeon Lane, el álbum de McCartney publicado en mayo de este año. El tema contó con la participación de ambos músicos y las voces invitadas de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri.

¿Para que se creo el VetsAid?

Joe Walsh presentó la programación de VetsAid 2027. El músico explicó que, después de pasar los últimos dos años trabajando en Las Vegas durante la residencia de Eagles en The Sphere, quería agradecer a la ciudad y contribuir con la comunidad de veteranos y sus familias.

Únanse a mí en el escenario con mis héroes musicales Paul y Ringo, y más sorpresas”, aseveró.

VetsAid fue creado por Walsh en 2017 con el propósito de recaudar recursos para organizaciones que trabajan con veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus familias. Desde su primera edición, el evento ha distribuido más de cinco millones de dólares en subvenciones, según las cifras divulgadas por la organización.

Para la edición de 2027, los recursos netos recaudados se destinarán exclusivamente a entidades que tengan sede o desarrollen actividades en el estado de Nevada. La selección de las organizaciones beneficiarias se realizará mediante un proceso de evaluación coordinado con Combined Arms Institute.

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El concierto comenzará a las 6:00 p. m., hora del Pacífico, mientras que las puertas del MGM Grand Garden Arena abrirán a las 4:30 p. m. Las entradas generales saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., con precios iniciales de 200 dólares, sin incluir impuestos ni cargos adicionales.

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