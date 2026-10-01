Así es la primera megacárcel en Colombia: el presidente De la Espriella ordenó terminarla pronto

El presidente Abelardo de la Espriella avanza con el cumplimiento de sus promesas de campaña y ordenó acelerar la terminación de la que sería la primera megacárcel del país. Se trata del centro de reclusión Renacer, que se encuentra ubicado en Sabanas de San Ángel en el departamento de Magdalena, al norte del país, en donde los criminales más peligrosos estarían aislados y sin comunicación.