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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Juicio contra Maduro

'Nicolasito' aprovecha los resultados de las elecciones de medio mandato en EE. UU. para pronunciarse sobre el proceso judicial de su padre: "Está secuestrado"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro / Dibujo del dictador venezolano en una audiencia en NY - Fotos: X / EFE
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro / Dibujo del dictador venezolano en una audiencia en NY - Fotos: X / EFE
Las declaraciones de Maduro Guerra se producen después de los comicios celebrados en Estados Unidos durante el mes en curso.

El Partido Demócrata obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) en las elecciones de medio término celebradas el pasado martes 3 de noviembre.

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Dicho resultado le arrebató el control legislativo al Partido Republicano, dejando al presidente Donald Trump sin el dominio parlamentario para los dos años restantes de su mandato.

Ante este panorama, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre la detención de su padre.

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Puntualmente, 'Nicolasito' aseguró que este episodio representa uno de los "momentos más difíciles que ha atravesado Venezuela desde su independencia".

"Diez meses de que Estados Unidos tiene secuestrado a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela, y su esposa, la primera dama, Cilia Flores", expresó Maduro Guerra.

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"Nosotros, lo hemos dicho, vamos a dar la batalla jurídica, pero sabemos que esto se resuelve con el diálogo y la paz", añadió.

En ese orden de ideas, las declaraciones se producen después de las elecciones de medio término celebradas en Estados Unidos en noviembre de 2026.

Actualmente, el dictador venezolano permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Ante los tribunales de la Unión Americana, el tirano se ha declarado "no culpable" de los cargos que enfrenta, entre ellos narcoterrorismo.

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