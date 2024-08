Así reprimen a la oposición venezolana: "Todos somos perseguidos por la dictadura", asegura Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano e integrante de la dirección nacional del partido Primero Justicia, narró en entrevista para el programa La Noche de NTN24 los momentos que vivió luego de que terminó el acto, del miércoles, de María Corina Machado y empezó la persecución por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el organismo de inteligencia del régimen de Maduro.

“Tuvimos la oportunidad de escaparnos y de evitar esa detención. Me siento satisfecho porque no me han detenido. Pero no es posible que estemos viviendo lo que estamos viviendo en Venezuela. Todos somos perseguidos por la dictadura. Es una nación perseguida”, lamentó.

Al describir en detalle como logró el escape, mencionó que cuando terminó la actividad de María Corina Machado, en medio de las movilizaciones convocadas bajo el lema ‘Acta mata sentencia’, notó que lo perseguían dos motocicletas y un carro del Sebin.

Explicó que se encontraba en una motocicleta que conducía otra persona porque ir en un carro “facilita al régimen la detención”.

“Logramos meternos en una intercepción, devolvernos y salir en contraflujo para burlar la persecución", narró

Así mismo dijo que es inconcebible que Maduro utilice la represión, persecución y el desprecio por el voto ciudadano para mantenerse en el poder. “Nuestra respuesta tiene que ser resistir esa dictadura", resaltó.

Guanipa, indicó que, “ahora todos somos perseguidos por la dictadura. “Ellos se roban las elecciones y pretenden que no salgamos a las calles a protestar”, afirmó.

“Nosotros tenemos que seguir enfrentando a la dictadura y asumiendo los riesgos para lograr el cambio que queremos”, recalcó.

Aceptó, en medio de la conmovedora entrevista, que hay miedo pero que la valentía no es tenerlo sino encontrar las maneras de enfrenar ese temor.