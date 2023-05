Autoridades del Reino Unido han arrestado a varios manifestantes antimonárquicos durante la coronación de Carlos III

En el marco de la procesión previa a la coronación de Carlos III, la Policía del Reino Unido ha detenido a diferentes miembros del grupo antimonárquico ‘Republic’.

De acuerdo con la propia organización, oficiales de la Policía Metropolitana de Londres arrestaron a seis de sus colaboradores por enseñar pancartas como señal de protesta sobre el evento protagonizado por la realeza británica.

(Foto: AFP)

En ese sentido, la junta directiva de Republic anunció que su presidente, Graham Smith, fue uno de los detenidos antes de que el grupo tuviera la oportunidad de mostrar al público presente un cartel que decía: "No es mi rey".

Las detenciones han enfurecido a otros asistentes como es el caso de Eva Smeeth, una joven de 19 años de edad.

“Lo que me ha motivado a alzar la voz ha sido la nueva ley de poderes policiales. Este proyecto de ley está tan mal que sí, no tengo ganas de celebrar nada hoy. Se debe abolir la monarquía, no el derecho a protestar", indicó la ciudadana británica.

(Foto: AFP)

Este sábado 6 de mayo se lleva a cabo la coronación de Carlos III, el nuevo rey de la monarquía británica, en la Abadía de Westminster.

La ceremonia que sigue la tradición británica comenzó sobre las 11:00 a.m. (hora en Reino Unido) cuenta con un anillo de seguridad destinado a proteger el itinerario del solemne acto.

De tal modo, francotiradores de élite, agentes infiltrados, además de la Guardia Real y la Policía Metropolitana de Londres, son los elementos que componen dicho dispositivo de seguridad.

La coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina consorte del Reino Unido y los demás reinos de la Mancomunidad de Naciones es, según expertos, un evento financiado por el gobierno británico.