Barinas vuelve a la mira del régimen venezolano: Detienen a su líder sindicalista y Diosdado amenaza al gobernador

Los sindicatos del sector educación protestaron masivamente en Barinas, este jueves, por la detención de uno de sus delegados, Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela, Fenatev.

El fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que la detención se produjo tras la develación de Nicolás Maduro de varios planes que supuestamente buscaban sacarlo del poder en 2023.

De inmediato se viralizaron los videos de la violenta detención de Víctor Venegas en la propia sede de la Fenatev en Barinas, sin orden judicial ni protocolo legal.

Por esta razón los sindicalistas convocaron a sendas concentraciones en el estado llanero, en el que exigían que su líder fuera puesto en libertad, negando además cualquier vinculación de teorías conspirativas.

Paralelamente, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, convocó a una marcha cuyas imágenes se han viralizado por la escasa participación, a pesar de ser el estado donde nación el fallecido presidente Hugo Chávez, pero que ha elegido en los últimos comicios a opositores para la gobernación.

De hecho, en el mitin Cabello responsabilizaba al gobernador Sergio Garrido de cualquier acto de violencia en esa entidad.

"Yo voy a decir esto aquí públicamente, el primer responsable de la paz de Barinas es el gobernador del estado, es el primer responsable de lo contrario entra en estado general de sospechoso. Él no puede hacerse el loco con el tema de la violencia, no puede hacer como que no existe aquí, es el primer responsable de la paz del estado Barinas, que llame a sus locos, que encierre a sus locos, porque sino nosotros vamos a creer firmemente que él está detrás de la violencia, a estas alturas sabemos quién es quién", alertó el líder de la tolda roja.

Estas palabras fueron interpretadas como una amenaza para el mandatario opositor, que hasta la redacción de esta nota no ha reaccionado a las palabras de Cabello, el temido número dos del régimen que vilipendia y acusa sin miramientos a opositores que luego son encarcelados.

NUEVO PRESO POLÍTICO

Tras la violenta detención de Víctor Venegas, el portal del Ministerio Público venezolano publicó: "El Ministerio Público informa a la opinión pública que con motivo de la más reciente conspiración develada contra el pueblo venezolano, ha sido detenido para ser procesado ante las instancias competentes Víctor Venegas", dice el comunicado del fiscal, en referencia a los cuatro supuestos planes de magnicidio que en el 2023 desmanteló el régimen, según lo aseguró el propio Nicolás maduro durante su memoria frente a la Asamblea.

Agrega el fiscal que "dicho ciudadano está involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la república y formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas. Una vez develado el plan, este grupo está en proceso de ser desmantelado".