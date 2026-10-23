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Latin Billboard

Billboard Latinos 2026: Karol G brilla en una noche donde Fuerza Regida y Bad Bunny arrasan en la lista de premios

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Premios Billboard / FOTO: AFP
La agrupación mexicana fue la más premiada de la noche, con ocho galardones, seguida del puertorriqueño, que obtuvo siete. Rosalía, Peso Pluma y Romeo Santos igualmente se destacaron en la gala de Miami.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron dos grandes protagonistas: Fuerza Regida y Bad Bunny. El grupo mexicano-estadounidense se llevó a casa ocho galardones. El artista puertorriqueño, por su parte, obtuvo siete en la ceremonia celebrada el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos igualmente sobresalieron con cuatro premios cada uno. La gala reconoció a los artistas, canciones y álbumes que marcaron las listas de popularidad de la música latina.

Uno de los grandes éxitos de la noche fue “Marlboro Rojo”, de Fuerza Regida, la cual ganó en categorías como Canción del Año de Hot Latin Songs, Canción del Año en Streaming, Canción Latina del Año en Global 200 y Canción Regional Mexicana del Año.

Bad Bunny, que no asistió a la ceremonia, se llevó el premio a Artista del Año y Gira del Año, así como también otros reconocimientos. Su resultado lo transfomó en uno de los nombres más premiados de la noche.

Karol G se llevó cuatro premios, entre ellos el de Artista de los Fans, una categoría que se define por votación popular. También fue reconocida como Artista Femenina del Año en Top Latin Albums y ganó junto a Marco Antonio Solís por la canción “Coleccionando Heridas”, en la categoría Latin Pop.

Rosalía recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, el cual reconoce su influencia en la música, y ganó con su álbum LUX, que se distinguió como Álbum Top Latin Pop del Año. La cantante española sumó tres galardones.

Por su parte, Peso Pluma obtuvo cuatro premios. El álbum DINASTÍA, de Peso Pluma y Tito Double P, triunfó en la categoría Top Latin Album del Año.

Romeo Santos, por su parte, consiguió cuatro reconocimientos. Junto a Prince Royce, ganó por la canción “Lokita Por Mí”, y los dos artistas fueron premiados por el álbum Better Late Than Never.

La ceremonia igualmente entregó reconocimientos especiales a tres figuras de la industria:

• Rubén Blades: Premio Billboard Ícono.
• Cristian Castro: Premio Billboard Trayectoria Artística.
• Fuerza Regida: Premio Billboard Vanguardia.

Con ocho galardones, Fuerza Regida fue el máximo vencedor de la noche, seguido de Bad Bunny. La ceremonia juntó a figuras del regional mexicano, el pop, la música urbana y los ritmos tropicales, en una edición que reconoció éxitos comerciales y trayectorias con influencia artística.

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