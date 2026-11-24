El beisbolista venezolano Maikel García expresó su descontento con una reconocida empresa de telecomunicaciones, luego de quedarse sin datos móviles poco después de realizar una recarga de 20 dólares (Bs. 18.396).

El pelotero criollo manifestó su molestia a través de las redes sociales y cuestionó la cantidad de datos que ofrece la operadora en relación con el dinero que deben pagar los usuarios.

"Ayer le metí 20 dólares y hoy no tengo datos, me están esmalandreando feo. Atención, Digitel, pongan un plan ilimitado, por favor... Nos estamos quedando en la era de piedra", comentó al referirse a su experiencia con el servicio.

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García también pidió a la compañía que incorpore planes de navegación ilimitada, similares a los que ofrecen operadoras en otros países.

En su reclamo, consideró que Venezuela no debería quedarse atrás en materia de servicios de telecomunicaciones.

Las declaraciones de García reavivaron las críticas de usuarios sobre el costo de los planes de telefonía móvil en el país suramericano.

Reportes de usuarios en diferentes plataformas aseguran que mantener datos móviles en un celular en Venezuela suele costar entre US$ 6 y US$ 25+ al mes, según el operador.

Asimismo, aseveran que los precios de planes o paquetes elegidos y el consumo de gigabytes suelen referenciarse en dólares y cobrarse en bolívares a la tasa oficial.