El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este jueves a territorio venezolano.

Según reportes, iniciará una visita de trabajo enfocada en "reforzar la cooperación internacional y apoyar la recuperación del sistema de salud venezolano".

A su llegada, fue recibido por varios funcionarios del régimen venezolano, así como por el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela.

Como parte de su agenda en Caracas, el titular de la OMS tiene previsto reunirse con autoridades del sector sanitario.

También sostendrá encuentros con integrantes del Sistema de Naciones Unidas para evaluar y coordinar acciones de asistencia y cooperación técnica.

De acuerdo con la OPS, entre los principales temas que abordará durante su visita están la preparación frente a posibles emergencias, la distribución equitativa de medicamentos y vacunas, así como el mejoramiento de la capacidad de respuesta del Sistema Público Nacional de Salud.

La llegada de Tedros ocurre cinco meses después de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una emergencia que requirió el apoyo de organismos internacionales para atender a las comunidades más afectadas.