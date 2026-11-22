Los jueces del horror: Estos son varios de los togados que buscan reelegirse en el Tribunal Supremo de Justicia

A 11 días de la nueva conformación del nuevo Tribunal Superior Judicial (TSJ) en Venezuela, se han desatado olas de rechazo ante la postulación de jueces chavistas acusados de persecución a presos políticos y a la oposición que buscan reelegirse en este cargo, dentro de los cuales se encuentran Katherin Harrintong, Caryslia Rodríguez, Manuel Bognanno y Leyvus Azuake, por destacar algunos.