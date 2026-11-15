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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Ronaldinho

Así fue el candente partido de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional a los 46 años

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Ronaldinho | Foto AFP
Por primera vez desde septiembre de 2015, el Balón de Oro 2005 jugó un partido oficial con la camiseta del Rávena, un ambicioso club de la Serie C italiana que sueña con llegar a la Serie A.

Ronaldinho volvió a pisar el césped este domingo a los 46 años en la tercera división italiana. Por primera vez desde septiembre de 2015, el Balón de Oro 2005 jugó un partido oficial con la camiseta del Rávena, un ambicioso club de la Serie C italiana que sueña con llegar a la Serie A.

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Con la melena encanecida recogida en una cinta, los rasgos marcados por los años y la silueta redondeada, el campeón del mundo de 2002 con Brasil y vencedor de la Liga de Campeones de 2006 dejó algún destello de su magia.

Disputó toda la primera parte del partido entre Rávena y Forlì, bajo la mirada de Ignazio Cipriani, empresario italo-estadounidense y propietario del club desde 2024, encantado de ver una horda de reporteros y fotógrafos alrededor del campo.

La capacidad del estadio se había ampliado para la ocasión de 5.000 a 6.800 plazas, pero fueron millones de telespectadores nostálgicos los que pudieron asistir al regreso del exjugador del Paris SG (2001-03), FC Barcelona (2003-08) y AC Milan (2008-11), retransmitido por el canal Sky y difundido en todo el mundo por YouTube.

La participación de Ronaldinho en el juego

En el juego, Ronaldinho se limitó a hacer circular el balón, la mayoría de las veces a uno o dos toques, a menudo ralentizando el juego de ataque de su equipo.

Pero tuvo la satisfacción de participar en la apertura del marcador, al dar el penúltimo pase antes del gol de su compañero Giulio Donati (1-0, min 35).


Ese era el resultado cuando abandonó el terreno de juego, no sin antes repartir numerosos apretones de manos y abrazos a sus compañeros, que terminaron ganando 2-0.

"Ha sido magnífico ver a tantos jóvenes futbolistas que crecieron viéndome jugar y que hoy se encuentran entrando al campo conmigo", dijo al abandonar el terreno de juego.

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Periodistas le preguntaron al futbolista: ¿Volverá a jugar con el Rávena?, a lo que el jugador respondió "No lo sé todavía, ahora depende del presidente: si me llama, vuelvo".

Como parte de los esfuerzos del club por construirse una imagen, Cipriani había anunciado ya en junio el fichaje de Ronaldinho, y se había celebrado una presentación oficial a finales de agosto. Pero el mago brasileño no preparó la temporada con el equipo y llegó a Italia apenas unos días antes del partido del domingo.

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