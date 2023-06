Brutal amenaza a la Fiscal General de Ecuador

“Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”: Con esas palabras, un grupo armado ilegal que hasta ahora no ha sido identificado amenazó a la Fiscal general de Ecuador, Diana Salazar. La peligrosa instigación le llegó a través de un video a su número personal de WhatsApp, a la 1:18 de la madrugada. En la grabación le dicen que tienen monitoreados sus movimientos y le advierten que atentarán contra su familia si no deja su cargo. "Buen día, usted decide", fue la frase escrita que acompañó al video enviado.

LA NOTICIA: Ante estas claras y peligrosas amenazas, la fiscalía ecuatoriana a través de un comunicado advirtió que "las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad han escalado". El ente investigador también hizo un llamado “Al Estado en general a mantenerse atentos ante todo intento de tomarse la fiscalía por cualquier vía y a cualquier costo".

LA NOTICIA: El apoyo entregado por el poder ejecutivo, es decir, por el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a la Fiscalia General del estado de Ecuador. El mandatario reaccionó ante estas evidentes amenazas de muerte y dispuso toda la protección policial que sea necesaria para la Fiscal Diana Salazar y su Familia.

EL PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: El denominado Correísmo, liderado desde el exterior por el expresidente de Ecuador Rafael Correa, desestimó las amenazas contra la fiscal y respondió el mensaje publicado por el Presidente Guillermo Lasso.

EL PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha advertido que es víctima de una persecución política y que existe un plan para tomarse la fiscalía. Incluso, ha insinuado que detrás de los procesos y de las denuncias que existen en su contra podría estar el Expresidente Rafael Correa y su círculo político más cercano. La fiscal es señalada de presuntas irregularidades en su trabajo de titulación como abogada. La organización Acción Jurídica Popular ha pedido la intervención del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana para destituirla. La Fiscal salazar ha catalogado estas denuncias como un mecanismo impulsado por personajes sentenciados en casos de corrupción, en investigaciones lideradas por ella, para conseguir impunidad.