Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, entregó un nuevo reporte sobre grave incendio en Villa de Leyva: van más de 200 hectáreas afectadas

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entregó un nuevo reporte a la medianoche del domingo sobre la grave situación tras un incendio forestal que se desencadenó en Villa de Leyva.

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Amaya aseguró que hasta el momento cuentan con cuatro aeronaves, de las cuales dos son contratadas directamente por la Gobernación, una del Ejército y una de la FAC.

Asimismo, afirmó que este 21 de septiembre se espera que lleguen nuevos cuerpos de Bomberos para prestar las ayudas, exactamente unos 14 adicionales, además de 200 personas de la comunidad que se han acercado para prestar su ayuda en la montaña.

De acuerdo con el reporte del Puesto de Mando Unificado, con corte a las 6 de la tarde del domingo 20 de septiembre, se reportó que el incendio ya estaba en un 50 % controlado.

Sin embargo, el funcionario detalló que es importante la vigilancia permanente, pues los vientos que se perciben allí son tan fuertes que pueden llegar a reavivar las llamas en zonas en las que ya se habían extinguido.

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“Invitar de todo corazón a toda la comunidad que pueda acompañar las labores de trabajo, a la solidaridad también para los víveres, para las personas que vienen, a los cuerpos de Bomberos que vienen”, añadió el gobernador.

Del mismo modo, Amaya aseguró que se realizaron 170 descargas con cuatro helicópteros, que lograron descargas de unos 240.000 litros de agua sobre los incendios forestales. La afectación de los incendios hasta el momento es de 290 hectáreas.

Finalmente, el gobernador indicó que empezarán este 21 de septiembre a utilizar el helicóptero más grande de la Gobernación, que tiene una capacidad de 1.600 litros de agua.

“Gracias a todos los bomberos que arriesgan su vida por proteger el ecosistema y por proteger el casco urbano. Gracias a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional por articularnos”, concluyó.