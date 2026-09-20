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Domingo, 20 de septiembre de 2026
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Villa de Leyva

Gobierno y autoridades despliegan apoyo aéreo e interinstitucional para frenar grave incendio forestal en Villa de Leyva

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Grave incendio forestal en Villa de Leyva-Foto: tomada de @ABDELAESPRIELLA
Grave incendio forestal en Villa de Leyva-Foto: tomada de @ABDELAESPRIELLA
Más de 190 efectivos de organismos de socorro y aeronaves contratadas junto a la Fuerza Aérea intervienen en el cerro San Marcos.

Las autoridades departamentales y el Gobierno nacional intensificaron este domingo 20 de septiembre las operaciones de extinción del incendio forestal que consume el cerro San Marcos, en el municipio de Villa de Leyva, mediante el despliegue coordinado de apoyo helitransportado y brigadas terrestres de emergencia.

La conflagración calificada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como un evento de tipo “elíptico, de alta velocidad y llamas altas”, catalogado además como el de mayor magnitud en el país durante el fin de semana motivó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la declaración de urgencia manifiesta por alerta roja.

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Ante la gravedad de la conflagración y las dificultades topográficas generadas por los fuertes vientos, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó el compromiso absoluto de la Fuerza Pública e instituciones estatales para proteger la infraestructura, el patrimonio histórico y la reserva natural de la localidad.

“Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia”, manifestó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X.

Reportes entregados por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá indicaron que las llamas han consumido más de 40 hectáreas de vegetación, logrando un control preliminar cercano al 30% del perímetro afectado.

Un grupo superior a los 190 efectivos integrado por bomberos de Villa de Leyva, Tunja, Tinjacá, Samacá, Cundinamarca y Bogotá, junto a voluntarios de la Defensa Civil trabaja en tierra, al tiempo que las autoridades solicitaron a la población civil no ingresar a la línea de fuego por razones de seguridad.

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La articulación entre la administración central, la Gobernación de Boyacá dirigida por Carlos Amaya y los cuerpos de socorro locales busca evitar que la conflagración comprometa el casco urbano de Villa de Leyva.

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