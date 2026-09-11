NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Diálogos Venezuela

Garantías políticas y libertad de expresión: dos temas centrales en el nuevo ciclo de diálogo entre la AN 2015 y el régimen de Venezuela

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

Las garantías políticas y la libertad de expresión serán temas centrales en el segundo ciclo de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Venezuela, previsto para iniciar a partir del 15 de septiembre de 2026.

o

Según trasciende, se instalará un espacio técnico enfocado exclusivamente en revisar las garantías civiles y políticas.

El pasado miércoles 2 de septiembre, el jefe de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la nueva ronda de conversaciones entre el régimen y la oposición venezolana.

"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", dijo en ese momento Rubio.

En declaraciones a la emisora de Fox News, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana explicó que Washington continúa facilitando los contactos entre el "gobierno interino venezolano" y sectores de la oposición.

o

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

o

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, cabe añadir, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

Temas relacionados:

Diálogos Venezuela

Asamblea Nacional

Régimen

Dinorah Figuera

Jorge Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Nueva información sobre la vida de lujos de la familia Tareck El Aissami: escándalo tras investigación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump arremete contra Harry y Meghan por su trato a la Casa Real tras su regreso al Reino Unido

Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Clan del Golfo

Les quemaron todo: Policía de Colombia da golpe a campamento de minería ilegal del 'Clan del Golfo'

Drones Reaper (EFE)
Abelardo de la Espriella

Sofisticados y letales: así son los drones de Estados Unidos nunca antes usados en la región que llegarán a Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump arremete contra Harry y Meghan por su trato a la Casa Real tras su regreso al Reino Unido

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump advierte que "frenará el comercio" con algunos países si la Reserva Federal no baja las tasas de interés en EE. UU.

Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Clan del Golfo

Les quemaron todo: Policía de Colombia da golpe a campamento de minería ilegal del 'Clan del Golfo'

Drones Reaper (EFE)
Abelardo de la Espriella

Sofisticados y letales: así son los drones de Estados Unidos nunca antes usados en la región que llegarán a Colombia

OEA convoca a cancilleres para hablar sobre Nicaragua - Foto. Canva/AFP
OEA sobre Nicaragua

“Una OEA que comienza a activarse”: McFields tras convocatoria a cancilleres para hablar de Nicaragua

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Dinorah Figuera (AFP)
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera advierte al régimen y le pide claridad sobre excarcelaciones de presos políticos: "estamos vigilantes"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023