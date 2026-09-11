Garantías políticas y libertad de expresión: dos temas centrales en el nuevo ciclo de diálogo entre la AN 2015 y el régimen de Venezuela

Las garantías políticas y la libertad de expresión serán temas centrales en el segundo ciclo de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Venezuela, previsto para iniciar a partir del 15 de septiembre de 2026.

Según trasciende, se instalará un espacio técnico enfocado exclusivamente en revisar las garantías civiles y políticas.

El pasado miércoles 2 de septiembre, el jefe de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la nueva ronda de conversaciones entre el régimen y la oposición venezolana.

"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", dijo en ese momento Rubio.

En declaraciones a la emisora de Fox News, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana explicó que Washington continúa facilitando los contactos entre el "gobierno interino venezolano" y sectores de la oposición.

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Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, cabe añadir, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.