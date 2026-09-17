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Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Andrés Azpúrua, director del proyecto Ve sin Filtro, se refirió al desbloqueo de varias páginas de medios de comunicación que permanecían bloqueadas en el territorio venezolano por orden de la dictadura chavista. Según Azpúrua, no se trata de una desbloqueada masiva de las páginas web en Venezuela, por lo que advirtió que siguen bloqueadas una gran cantidad de páginas web de noticias, organizaciones de DDHH e iniciativas políticas. "Algunos de los sitios web que han sido desbloqueados tenían muchísimos años bloqueados", comentó.

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