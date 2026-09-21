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Asesinan a Susy Aponte, candidata a las elecciones regionales en Perú: imágenes revelan el momento exacto de la tragedia

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Asesinan a Susy Aponte, candidata a las elecciones regionales en Perú - Canva y redes
Asesinan a Susy Aponte, candidata a las elecciones regionales en Perú - Canva y redes
Cabe resaltar que la periodista había acusado el pasado 10 de septiembre al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución.

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron las autoridades.

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Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz, en esa región.

Esta mujer se postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre. El ataque dejó cinco espectadores heridos, quienes fueron trasladados al hospital regional, y una persona de nacionalidad venezolana detenida, según informó la Policía en un comunicado.

La periodista tenía un portal informativo, “China Polo Dominical”, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la Policía. Hace unos días, denunció en sus redes sociales que había recibido amenazas desde las prisiones.

Cabe resaltar que ‘La China Polo’ había acusado el pasado 10 de septiembre al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución.

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“De tres penales (cárceles) he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes”, afirmó, según recogió el diario peruano ‘La República’.

Asimismo, agregó: “A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?”

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y “exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad”.

Finalmente, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora. Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta quién está detrás del homicidio, pero se espera que en las próximas horas esta información pueda aclararse.

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