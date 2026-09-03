Juez ordenó a Abelardo de la Espriella suspender los bombardeos contra grupos armados: esto se sabe

En las últimas horas, un juez del Circuito Penal de San José del Guaviare ordenó la suspensión temporal de los bombardeos militares en ese departamento.

Se trata de una medida provisional que busca proteger los derechos fundamentales de la población, especialmente de los menores, mientras se resuelve de fondo la acción de tutela presentada contra la Presidencia y otras entidades del Estado.

Noticias RCN conoció que el juez acogió los argumentos de líderes sociales de la región, quienes solicitaron medidas de protección para la niñez en esta zona del país, afectada por operaciones militares en el marco del conflicto armado.

Cabe resaltar que la suspensión provisional de los bombardeos se mantendrá hasta que el juzgado emita un fallo de fondo sobre la tutela.

El documento que señala la decisión se da luego de admitir una acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez en contra de la Presidencia, las Fuerzas Militares y otras instituciones, argumentando la vulneración de “los derechos fundamentales prevalentes a la vida, la dignidad humana, la paz, la educación, la cultura, la recreación, la integridad personal, el ambiente sano, la diversidad étnica y cultural, la autonomía territorial y la prevalencia absoluta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” en el departamento de Guaviare.

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Esta decisión incluye un exhorto a los grupos armados ilegales que operan en la zona para que aparten del conflicto armado a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en sus filas y que han resultado víctimas en bombardeos realizados por las Fuerzas Militares.

Asimismo, esta medida cautelar representa un precedente en medio de las operaciones militares contra grupos armados ilegales y la protección de los derechos fundamentales de la población civil, particularmente de los menores de edad que habitan en zonas de conflicto o que han sido reclutados por organizaciones armadas.

Finalmente, la suspensión temporal señala que la Presidencia y las Fuerzas Militares deberán acatar la medida mientras el proceso judicial de la tutela avanza hacia una decisión definitiva, que determine si los bombardeos en el departamento vulneran o no los derechos fundamentales de la población civil y de los menores que viven en las zonas de conflicto.