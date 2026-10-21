Carta desde el infierno de preso político en Cuba: "Es como si normalizáramos el Auschwitz de Hitler", dice Prisoners Defenders

El prisionero político Denys Hernández Ramírez escribió un duro relato desde el encierro y reveló los atropellos a los que ha sido sometido por la dictadura de Cuba. En la misiva, que fue publicada por la ONG Prisoners Defenders, Hernández Ramírez señaló que fue encarcelado los días posteriores al 11 de julio de 2021. En entrevista con NTN24, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, aseguró que hay una pasividad muy grande en Cuba en donde se está normalizando lo que no puede normalizarse.